(ANSA) – MOSCA, 5 OTT – Il regista ucraino Oleg Sentsov ha annunciato di essere costretto a interrompere lo sciopero della fame in carcere da domani per evitare di essere alimentato forzatamente. Lo riportano i media russi citando una lettera alla stampa. Sentsov digiunava da quasi cinque mesi per protestare contro la sua detenzione in Russia e quella di altri 64 ucraini che lui ritiene “prigionieri politici”.