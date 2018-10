(ANSA) – ROMA, 5 OTT – Il big match di domenica in Premier League tra Liverpool e Manchester City potrebbe vedere in campo due protagonisti inaspettati, Kevin De Bruyne e Naby Keita. Pep Guardiola potrebbe schierare il centrocampista belga, assente da oltre due mesi per un infortunio al legamento di un ginocchio, anche se la decisione definitiva verrà presa solo domani, dopo l’ultimo allenamento. Sull’altro fronte, Juergen Klopp non chiude ad un possibile impiego del giovane guineano, che per un malore in campo aveva trascorso in ospedale la notte dopo la partita di Champions tra il Napoli e i Reds. Secondo il tecnico tedesco, è però ancora troppo presto per valutare se Keita ha pienamente recuperato dopo i forti crampi alla schiena accusati al San Paolo.