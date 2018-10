(ANSA) – ROMA, 5 OTT – L’ufficio del Consiglio della Fifa ha deciso oggi di sospendere, con effetto immediato, la Federcalcio della Sierra Leone, a causa delle interferenze del Governo nella sua attività. La decisione arriva dopo una recente lettera inviata dalla Federcalcio mondiale al ministro degli Sport della Sierra Leone, per esprimere “viva preoccupazione” per la rimozione del presidente federale e del segretario generale della Slfa e anche per chiedere che venisse loro permesso “senza ulteriori ritardi” di accedere ai locali della Federazione per non compromettere lo sviluppo dei progetti, anche finanziari, in essere. La sospensione verrà revocata una volta che lo Slfa e i suoi vertici (il presidente Isha Johansen, il segretario generale Christopher Kamara) saranno reintegrati. A seguito della sospensione, lo Slfa ha perso i diritti di appartenenza alla Fifa, come stabilito dall’art. 13 dello Statuto e le squadre nazionali e di club non potranno prendere parte ad alcuna competizione fino alla revoca della sospensione.