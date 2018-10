(ANSA) – ROMA, 5 OTT – La Yamaha è come la ‘sua’ Inter: un po’ pazza, imprevedibile. Capace di tutto. Detto da un tifoso nerazzurro doc come Valentino Rossi il paragone ci sta e somiglia tanto ad una dichiarazione di affetto. In Thailandia il ‘Dottore’ ha ottenuto il nono tempo dopo le prime due sessioni di libere, posizione che lo soddisfa abbastanza, “rispetto ad Aragon, dove c’è stato veramente un disastro”. “Fare previsioni, comunque, è difficile, perché anche le altre moto vanno sempre un po’ meglio o un po’ peggio tra una pista e l’altra – ha detto al termine – A noi invece cambia tantissimo e non sappiamo perché. E’ sempre una sorpresa, la Yamaha è un po’ come l’Inter: quando entra in pista, non sai mai cosa può succedere. Maverick è andato molto forte anche nella seconda sessione, io invece non ho fatto un gran giro e potevo fare meglio. Ho fatto degli errori, però siamo tutti vicini e sono nei dieci. Questa è la cosa più importante”.