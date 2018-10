(ANSA) – ROMA, 5 OTT – Tutti vogliono la Var e la Fifa è già da tempo al lavoro per aumentare la diffusione dello strumento tecnologico nel calcio. La Fifa, a tal proposito, “ha deciso di creare un gruppo di istruttori che possono aiutare a implementare la Var in tutto il mondo. Abbiamo creato delle simulazioni sul campo e varietà di situazioni”, spiega Pierluigi Collina, al termine del primo corso Var instructor ideato dalla Fifa, che si è svolto a Madrid. “Ci sono diverse associazioni affiliate che dichiarano chiaramente di voler iniziare a utilizzare la Var, più le Confederazioni, inclusa l’Afc, che hanno dichiarato che useranno la Var nella Coppa d’Asia a gennaio del prossimo anno, anche L’Uefa ha dichiarato che la userà nella prossima Champions League. Ci chiedono di utilizzarla e noi la insegneremo”. “La Var – spiega Collina – non è qualcosa che funziona allo stesso modo per tutti, verranno fatti degli aggiustamenti per migliorare lo strumento tecnologico a supporto degli arbitri”.