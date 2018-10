(ANSA) – LONDRA, 5 OTT – I lavori decennali di restauro a Buckingham Palace, avviati l’anno scorso, procedono di buon passo secondo i piani prestabiliti e i responsabili della corte assicurano oculatezza sul rispetto dei tempi e del budget preventivato: 369 milioni di sterline, milione più milione meno. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti Tony Johnstone-Burt, l’uomo che, con il titolo di Master of the Queen’s Household, svolge di fatto i compiti di amministratore supremo della Casa della Regina, residenza ufficiale della monarchia britannica. Johnstone-Burt ha ribadito che il maxi-intervento s’imponeva come una necessità, visto che gli ultimi lavori di rinnovo strutturale del palazzo, a cominciare da buona parte degli impianti, risalivano agli anni ’50. E che diverse perizie paventavano il rischio di incendi e allagamenti. Il Master ha inoltre precisato che circa 3000 metri quadrati sono stati già restaurati e che ci si accinge ora a rimuovere mobili e opere d’arte da un’altra area della stessa dimensione soggetta ai lavori