(ANSA) – MILANO, 5 OTT – Quella del Monza sarà una “squadra molto giovane, formata solo da italiani, con ragazzi che avranno i capelli molto in ordine, non avranno né la barba e assolutamente non avranno i tatuaggi, non dovranno portare orecchini vari”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, al termine della convention di Forza Italia, parlando della futura squadra del Monza che ha recentemente rilevato. “Saranno giocatori esempio di correttezza in campo: si scuseranno se fanno un fallo, tratteranno l’arbitro come un signore e stringeranno la mano agli avversari alla fine della partita. Sugli autografi non faranno uno schizzo, ma scriveranno il loro nome e cognome. Andranno in giro vestiti con sobrietà. Insomma, qualcosa di diverso dal calcio attuale”, ha concluso.