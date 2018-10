Il saluto agli italiani all’estero del Presidente Mattarella inaugura il nuovo programma di Rai Italia. Ospiti in studio Renzo Arbore e il ministro Enzo Moavero Milanesi.

L’Italia Con Voi è il nuovo programma ideato e prodotto da Rai Italia per gli italiani nel mondo, i veri protagonisti della trasmissione, per raccontare le loro storie e affrontare i temi e gli argomenti che li riguardano, raccogliendo e arricchendo l’eredità di “Community-L’Altra Italia”.

Condotto da Monica Marangoni e con la partecipazione di Stefano Palatresi al pianoforte e di Gianni Ippoliti nelle vesti di Dante Alighieri, il programma propone una formula originale e rinnovata con un’ora e mezzo ricca di ospiti e servizi dal mondo e dall‘Italia.

La prima puntata, oltre a ospitare il video messaggio del Capo dello Stato, vedrà in studio due ospiti di eccezione: Renzo Arbore e il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. In collegamento da Milano Piero Bassetti, da sempre impegnato a promuovere la presenza e i valori italiani nel mondo, proporrà poi ai telespettatori la sua rubrica Made by Italics mentre Lucia Muscari, vicequestore della Direzione Centrale Polizia Criminale, racconterà l’impegno italiano nella collaborazione internazionale anticrimine.

Nella puntata di lunedì le telecamere de L’Italia con Voi saranno inoltre prima a Melbourne dove Gianni Formica, emigrato in Australia nel 1985, dirige la sala di un grande caffè-pasticceria e poi a Boston per conoscere una famiglia di emigrati italiani che delizia gli americani con prodotti e piatti tipici della cucina toscana.

Tra le novità della trasmissione, anche l’invio di video e foto dei telespettatori che potranno dialogare al telefono con la padrona di casa Monica Marangoni. Sul sito di Rai Italia tutte le informazioni per partecipare.

L’Italia con Voi ha l’onore di fregiarsi di “programma recommended by Renzo Arbore”.

Consulta la Guida Tv sul sito di Rai Italia per la programmazione nel tuo paese:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h13.45

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h16.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h17.45