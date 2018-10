(ANSA) – VERONA, 5 OTT – Il Lecce batte il Verona 2-0 nell’anticipo della 7/a giornata di serie B. In gol per i pugliesi, che salgono a 12 punti, ad una lunghezza dai gialloblù ancora momentaneamente in vetta, La Mantia al 46′ pt e Mancosu al 23′ st. Liverani imbavaglia Grosso e i salentini vincono con merito in riva all’Adige. Il Verona sfiora la rete in apertura con Laribi ma poi è il Lecce con le ripartenze a metterlo alla corda. La rete del vantaggio arriva proprio nel finale grazie a La Mantia. Nella ripresa il Verona non cambia passo ed è il Lecce a raddoppiare grazie ad una bella rasoiata da limite di Mancosu. Il Verona assalta la difesa dei salentini ma non trova mai il guizzo per riaprire la sfida. Vittoria importante per gli ospiti, mentre per il Verona arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Salerno.