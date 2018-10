(ANSA) – NEW YORK, 6 OTT – ‘La Corte Suprema rischia di perdere la sua legittimità se non viene considerata imparziale’. E’ l’avvertimento lanciato dai giudici della Corte Suprema Sonia Sotomaior e Elena Kagan, intervenendo all’università di Princenton a poche ore dal voto per la conferma di Brett Kavanaugh. “Parte della forza della Corte Suprema e della sua legittimità dipende dal fatto che la gente non la vede come vede il resto della struttura governativa del paese in questo momento. Dal fatto che non la considera politicamente divisa, non la considera un’estensione della politica” afferma Kagan, precisando che la Corte Suprema deve difendere la sua immagine e la sua reputazione di essere “giusta, imparziale, neutrale e non essere semplicemente un’estensione del processo politico polarizzato in cui siamo”. (ANSA).