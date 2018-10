BUENOS AIRES. – E’ tutto pronto a Buenos Aires per la fastosa cerimonia inaugurale dei terzi Giochi olimpici giovanili estivi, a cui parteciperanno oltre 4.000 atleti fra i 15 ed i 18 anni di 206 Paesi del mondo, più di quelli che siedono alle Nazioni Unite. All’evento, che si svilupperà per 12 giorni fino al 18 ottobre e sarà il terzo dopo Singapore 2010 e Nanjing 2014, parteciperà una folta delegazione di 84 ragazzi e ragazze italiani che si cimenteranno in ben 28 delle 32 discipline previste nei Giochi.

In questa edizione, inoltre, si gareggerà anche in quattro nuove discipline: BMX freestyle, kiteboarding, futsal e pallamano. Per la prima volta, ha sottolineato il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, “le Olimpiadi giovanili potranno essere seguite in tutto il mondo attraverso l’Olympic Channel che offrirà una diretta digitale e un servizio di contenuti video ‘on-demand’.

L’ingresso alle gare, comunque, sarà completamente gratuito. Altra novità assoluta, in questo appuntamento si registra una partecipazione equilibrata di atleti maschi e femmine, un meccanismo che il Cio è deciso a mantenere anche in futuro. il concetto è incluso nello slogan di ‘Buenos Aires 2018’, ‘Senti il futuro’, che esalta la forza di trasformazione della gioventù.

L’obiettivo che permea tutto il progetto, hanno sottolineato gli organizzatori dell’edizione argentina, è “l’intenzione di radicare nei partecipanti i valori olimpici di base: amicizia, rispetto ed eccellenza”. Inoltre l’educazione e la cultura saranno una parte fondamentale di questo evento, per cui la terza edizione non sarà solo una competizione sportiva, ma una offerta di un articolato programma di manifestazioni musicali, teatrali, artistiche e di dibattiti su tematiche sociali e problemi ambientali.

Altra ‘prima’ assoluta di ‘Buenos Aires 2018’ sarà il fatto che la cerimonia inaugurale non si svolgerà in uno stadio al chiuso, ma nel centro cittadino, nella zona della storica Avenida 9 de Julio e del non meno storico Obelisco, punto obbligato di tutte le manifestazioni di rilievo argentine.

L’organizzazione artistica sarà a carico del gruppo teatrale ‘Fuerza Bruta’, conosciuto internazionalmente, vi parteciperanno 2.000 attori, cantanti e danzatori, e sarà aperta a tutto il pubblico. Innovativa infine anche la cerimonia di chiusura, che si svolgerà nella ‘Villa Olimpica’.

A differenza di quanto avviene nelle Olimpiadi ‘adulte’, dove restano solo gli atleti rimasti nelle ultime giornate di gara, qui saranno presenti tutti e 4.000 i giovani che hanno partecipato alle differenti discipline, a prescindere dai risultati ottenuti.

(di Maurizio Salvi/ANSA)