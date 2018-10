ROMA. – Il governo gioca d’azzardo sulla crescita economica e punta tutto sulla capacità di innescare in Italia, controcorrente rispetto al rallentamento previsto nel resto d’Europa, un meccanismo virtuoso di accelerazione dello sviluppo e dell’inclusione sociale. La Nota di aggiornamento al Def sembra innanzitutto una scommessa, ardita secondo molti economisti, ma assolutamente da vincere per l’esecutivo giallo-verde.

Aver fissato l’asticella del Pil all’1,2% già quest’anno, all’1,5% l’anno prossimo e poi ancora all’1,6% nel 2020 rappresenta una scelta che, nella lettera di presentazione del Documento alle Camere, il ministro dell’Economia Giovanni Tria definisce “ambiziosa”. L’obiettivo è tuttavia considerato anche “realistico”, basandosi sulla spinta agli investimenti pubblici e privati che si vuole imprimere con la prossima manovra.

“Non è impossibile se lo spread cala”, dice il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici, Carlo Cottarelli. Ma servirà “un’ accelerazione notevole” del tasso di crescita “allo 0,4-0,5%” a trimestre. In realtà nello stesso Def il governo riconosce il rallentamento in atto in Italia negli ultimi mesi (certificato oggi anche dall’Istat), parla di decelerazione in atto nell’Unione europea e delinea un quadro internazionale su cui gravano i rischi protezionistici e la fine della politica fiscale espansiva negli Stati Uniti.

Per un’economia votata all’export come quella italiana, voler rilanciare la crescita alla luce dell’incertezza mondiale significa quindi imprimere una netta virata verso i consumi e la spesa interna, da rilanciare tramite il reddito di cittadinanza, e, appunto, verso gli investimenti. Operazioni da fare subito, nel 2019, con tempi quasi anomali per un Paese come l’Italia, ma che permetterebbero di ottenere un effetto espansivo che nelle pagine del documento viene stimato pari allo 0,6% del Pil.

La seconda grande scommessa è sulla finanza pubblica, o meglio sulla reazione della Commissione europea al dichiarato mancato rispetto praticamente di tutte le regole stabilite dai trattati. Scegliendo anche in questo caso la via del “profondo cambiamento”, il Def targato Lega-Movimento 5 Stelle non tenta, nemmeno con i numeri, alcun tentativo di mediazione.

Per questo, con una netta inversione di tendenza rispetto ai miglioramenti degli ultimi anni, il deficit è fissato al 2,4% anche nel 2019 e la riduzione del saldo strutturale – quella che interessa veramente l’Europa e su cui finora Roma era riuscita a impegnarsi – viene rimandata addirittura al 2022, rinviando di fatto sine die il perseguimento del pareggio di bilancio previsto dal fiscal compact (e inserito in Costituzione).

“Una politica fiscale restrittiva, e quindi più vicina agli attuali parametri europei, priverebbe – si asserisce – il bilancio pubblico di risorse destinate a rilanciare la domanda e a migliorare le prospettive di crescita di medio periodo e la sostenibilità sociale”.

Tradotto in numeri, per il 2019 Bruxelles chiede una stretta di 0,6 punti, il governo non nasconde una decisa deviazione, con un peggioramento di 0,8 punti che porta il deficit strutturale all’1,7%. Nessuna novità invece sul mancato rispetto della regola del debito, tallone d’Achille dell’Italia. In questo caso il calo non è sufficiente rispetto ai parametri, ma viene garantito, anche grazie ad una crescita a ritmi più sostenuti del previsto e al contributo dei proventi da “dismissioni”, termine vago che sostituisce le vecchie privatizzazioni.

Il governo stima un impatto positivo dello 0,3% l’anno nel triennio 2018-2020. Tuttavia, nelle stesse pagine della Nota, si evince come le entrate dalle più specificate “dismissioni immobiliari” siano state finora marginali, pari a 649 milioni nel 2017 e a 600 milioni nel 2018, cifre arrotondate allo zero per cento del Pil.

Ultima spina quella dell’Iva. La sterilizzazione delle clausole di salvaguardia è garantita il prossimo anno, ma non totalmente negli anni a seguire. Il Def non fa cifre ma si limita a specificare che “gli aumenti di Iva e accise previsti dalla legislazione vigente per gli anni 2020 e 2021 verranno parzialmente cancellati”.