(ANSA) – BURIRAM (THAILANDIA), 6 OTT – Per Jorge Lorenzo il primo Gran Premio della storia della Thailandia a Buriram finisce praticamente prima di cominciare. Il pilota del Ducati Team non prenderà parte alle restanti sessioni di libere e qualifiche e non parteciperà alla gara sul circuito a 400 chilometri da Bangkok nel nord est del Paese. Dopo l’incidente del venerdì di libere nel quale si è procurato la micro frattura al radio distale e vari traumi anche al piede infortunato ad Aragon arriva la decisione, presa per evitare ulteriori rischi. Il pilota Ducati, reduce dall’infortunio ad Aragon, è stato protagonista di una spaventosa caduta alla curva 3 alla fine della seconda sessione di libere ieri. Per Lorenzo, quindi, si apre un periodo di recupero in vista del proseguo della trasferta asiatica e del GP a Motegi.