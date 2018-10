(ANSA) – TORINO, 5 OTT – “Gli arbitri stanno influenzando troppo le nostre partite, sono stufo”. Mazzarri se la prende con gli arbitraggi dopo la vittoria del suo Torino per 3-2 contro il Frosinone. “E’ arrivato il momento di smetterla – tuona il tecnico ai microfoni di Sky -. Abbiamo vinto e posso dirlo, se avessi perso sarei stato zitto”. Il tecnico granata se la prende per il primo gol di Goldanica, sul quale anche il portiere Sirigu ha proteststo per un fallo nei suoi confronti. “C’è stato un fallo evidente sul portiere, ma il gol non è stato annullato – insiste – Abbiamo giocatori giovani, possiamo crescere tanto ma veniamo calpestati dagli arbitri in questo modo”. A non convincere Mazzarri non sono solo gli episodi: “Non so cosa dire, c’è un brutto atteggiamento nei nostri confronti -sottolinea – non riesco neanche a parlare con il quarto uomo”.