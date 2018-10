(ANSA) – MOSCA, 6 OTT – In Lettonia oggi si vota per rinnovare il Parlamento. Le elezioni potrebbero portare alla creazione di un’inedita maggioranza guidata dai filorussi del partito Concordia e dai populisti del Kpv. L’attuale maggioranza di centrodestra al governo, secondo i sondaggi, sarebbe destinata a perdere terreno. Il partito filorusso Concordia, che raccoglie molti voti tra gli esponenti della minoranza russa del Paese Baltico – che rappresentano il 26% dei due milioni di cittadini lettoni – dovrebbe confermarsi il primo partito come già avvenuto nelle tre elezioni precedenti. Questa volta però, al contrario di quanto avvenuto negli scorsi anni, i filorussi potrebbero trovare degli alleati per formare una coalizione di governo. In prima fila in tal senso ci sono i populisti del Kpv, un nuovo partito guidato dall’attore Artus Kaimins che, sempre secondo i sondaggi, dovrebbe diventare la terza forza politica lettone aggiudicandosi circa 15 dei 100 seggi in palio.