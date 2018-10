(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Andrea Dovizioso si è aggiudicato le due sessioni libere del sabato sul circuito di Buriram (Thailandia). Il pilota del Ducati Team, già il migliore della seconda sessione, si è confermato nella FP3 con il tempo di 1’30″399, precedendo la Ducati di Jack Miller (+0.167 millesimi) e la Yamaha di Maverick Vinales (+0.248). Quarto tempo per Cal Crutchlow, quinto per Danilo Petrucci, seguito da Daniel Pedrosa. Valentino Rossi ha terminato settimo, staccato di 460 millesimi. Marc Marquez, scivolato alla curva 4, ha concluso con l’11/o tempo e dovrà passare dal Q1. Il leader della classifica mondiale è rimasto alle spalle di Dovizioso anche nella FP4, conclusa dal forlivese in 1’30″693, con il campione della Honda staccato di 283 millesimi. Bene le Yamaha ufficiali, con Rossi terzo (+0.411) e Vinales quarto (+0.472). Andrea Iannone (Suzuki) è quinto, Danilo Petrucci (Ducati Pramac) sesto.