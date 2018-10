(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Pole a Lewis Hamilton e disastro Ferrari nelle qualifiche del gp del Giappone. Domani a Suzuka il leader del mondiale partirà in prima fila affiancato dal compagno di squadra Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen ha ottenuto il quarto tempo dietro alla Red Bull di Max Verstappen. Sebastian Vettel addirittura il nono, staccatissimo dal suo rivale per il titolo iridato. Qualifiche condizionate dalla pioggia e dal vento, la Ferrari ha pagato qualche incertezza sulla scelte delle gomme, mentre Vettel di suo ci ha messo alcuni errori. Per Hamilton è la 80/a pole in carriera.