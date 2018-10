(ANSA) – CATANZARO, 6 OTT – Resta l’allerta meteo in Calabria, anche se le condizioni del tempo hanno fatto registrare un miglioramento che, secondo le previsioni, dovrebbe consolidarsi nel corso della giornata odierna. Risulta ancora disperso il bambino di 2 anni di cui non si hanno notizie dalla tarda serata di giovedì. Il bambino é scomparso nella zona di Lamezia Terme mentre si trovava insieme alla madre, Stefania Signore, di 30 anni, ed al fratello di sette anni, che sono entrambi morti. Le ricerche del bambino sono proseguite per tutta la notte e stanno andando avanti ancora più intensamente in queste ore, con l’impiego di decine di persone appartenenti ai vari corpi di polizia ed al Soccorso alpino, con il coordinamento del Comando provinciale di Catanzaro dei vigili del fuoco. Durante la scorsa notte ci sono state ancora piogge intense lungo la fascia jonica catanzarese, tra Botricello e Davoli, con l’esondazione di alcuni torrenti e l’allagamento di alcuni tratti della statale 106 jonica e di qualche abitazione.