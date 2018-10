(ANSA) – TARANTO, 06 OTT – Con la minaccia di un coltello ha molestato una donna che attendeva il bus a una fermata del borgo di Taranto e ha aggredito un cittadino intervenuto in difesa della vittima. Un 50enne tarantino, noto agli investigatori per precedenti analoghi, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per violenza sessuale aggravata. L’uomo, dopo essersi avvicinato alla donna e averla importunata, per costringerla a sottostare alle molestie sessuali l’ha minacciata con un coltello a serramanico, con una lama lunga circa 13 cm, e successivamente ha anche aggredito un cittadino che, avendo notato la scena, era intervenuto per cercare di fermarlo. Il 50enne, bloccato e disarmato dai militari, è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del pm di turno. (ANSA).