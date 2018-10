(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Lorenzo Baldassarri ha ottenuto la pole (seconda in carriera) del gp di Thailandia, classe Moto2. In prima fila partiranno anche Alex Marquez e Andrea Marini, come i rispettivi fratelli Marc e Valentino Rossi, primo e secondo sulla griglia della MotoGp. Seconda fila per Mattia Pasini, con accanto i due piloti che si giocano il titolo 2018: il portoghese Miguel Oliveira e Francesco Bagnaia.