(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Termina in semifinale la corsa di Fabio Fognini al “China Open” in corso sul cemento di Pechino. Il tennista azzurro, quarto favorito del seeding, non è infatti potuto scendere in campo contro Juan Martin Del Potro, n.4 Atp, per via dell’infortunio alla caviglia rimediato sul finire dell’incontro di venerdì contro l’ungherese Marton Fucsovics. Per il tennista ligure si trattava dell’ottava semifinale stagionale. Per via dell’infortunio, Fognini salterà anche il Masters 1000 di Shanghai per poi fare rientro nel circuito nel torneo di Vienna. In finale a Pechino Del Potro sfiderà il vincente dell’altra semifinale, tra il britannico Kyle Edmund e il georgiano Nikoloz Basilashvili.