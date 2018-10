(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Il neo premio per la Pace Denis Mukwege ha attaccato oggi il presidente del Congo, Joseph Kabila, invitandolo a dimettersi. “E’ un governo illegale e illegittimo, lo dico da sempre”, ha dichiarato al Guardian il medico congolese insignito ieri del prestigioso riconoscimento per il suo impegno verso le donne vittime di stupri. “Devono dimettersi e lasciare il posto a un altro governo che organizzi elezioni credibili e libere”, ha insistito il ginecologo definendo il voto programmato per il prossimo 23 dicembre una “parodia”. Mukwege, che è stato premiato assieme all’attivista yazida Nadia Murad, accusa inoltre Kabila di non proteggere le donne in Congo. “Il popolo congolese è vittima di violenze inaudite. Il presidente è colpevole di non aver messo fine a queste violenze – ha attaccato -. Il suo compito è proteggere la sua gente e i loro beni. Dopo vent’anni che sta al potere possiamo dire che non l’abbia mai fatto, in particolare verso le donne”.