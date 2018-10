(ANSA) – PERUGIA, 6 OTT – Sono attesi anche 10 mila studenti provenienti da ogni parte d’Italia e centinaia di gruppi organizzati e amministrazioni locali alla Marcia PerugiAssisi in programma domani. Le adesioni sfiorano ormai quota mille: 530 associazioni, 160 scuole e 286 istituzioni fra Comuni, Province e Regioni italiane. Almeno 500 sono gli autobus in arrivo nel capoluogo umbro. Gli organizzatori della PerugiaAssisi prevedono circa 25 mila presenze. “A queste – spiegano dal coordinamento del comitato promotore – vanno aggiunti chi non ha comunicato l’arrivo e chi giungerà autonomamente”. Una marcia “della pace e della fraternità”, con i giovani annunciati come i grandi protagonisti, che avrà inizio alle 7 con una messa nella Basilica di San Pietro presieduta da padre Alex Zanotelli. Alle 8.30 l’inizio degli interventi e delle testimonianze di apertura, con la marcia che poi partirà alle ore 9 per concludersi tra le 15 e le 16 alla Rocca Maggiore di Assisi. Al momento hanno annunciato la partecipazione alla marcia anche alcune personalità, della politica e non solo, come il senatore e leader di Leu Pietro Grasso. Intanto proseguono le iniziative di avvicinamento con la due giorni del meeting nazionale ‘Diritti e Responsabilità’ per dare “voce e spazio ai giovani” che, come è stato sottolineato dagli organizzatori, “osano la fraternità”. (ANSA).