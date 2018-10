(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Anche le ultime sessioni di prova sul circuito di Buriram hanno visto piloti e team Aprilia lavorare sugli assetti in ottica gara, con particolare attenzione al consumo delle gomme che si preannuncia elemento critico del bollente weekend thailandese. Aleix Esparagò partirà dalla 16/a posizione in griglia, Scott Redding dalla 23/a. Se da un lato la mescola più dura sembra garantire maggiore costanza, le prestazioni mostrate dalla gomma morbida potrebbero consentire un ritmo gara più sostenuto. “I risultati sono in linea con quanto ci aspettavamo. Sapevamo che non sarebbe stata una pista facile per noi, il grip e le accelerazioni sono il nostro punto debole – commenta Espargarò – e viste le caratteristiche del circuito facciamo fatica. Abbiamo visto che i distacchi sono piuttosto contenuti e domani sarà fondamentale la scelta dello pneumatico posteriore”.