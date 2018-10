(ANSA) – MILANO, 6 OTT – “Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida contro la Spal. “Siamo sulla buona strada, ma dobbiamo metterci ancora più disponibilità e attenzione – ha proseguito -. Quando si veste la maglia dell’Inter ogni partita è un esame. Per ora sono soddisfatto per carattere e mentalità, vedremo se questa mentalità è a pelle o sotto pelle. Se è a pelle c’è il rischio che dopo un paio di docce vada via, altrimenti rimane anche dopo la doccia”.