(ANSA) – MILANO, 6 OTT – La prima convocazione del ventenne Patrick Cutrone in Nazionale rende “orgoglioso”, Rino Gattuso. “E deve esserlo anche lui, per l’età che ha è una gioia incredibile. In questo momento gli fa male la caviglia, ma si deve presentare e poi deciderà la Nazionale”, ha commentato il tecnico del Milan che, proprio grazie all’ingresso della punta nella ripresa, giovedì ha ribaltato il risultato contro l’Olympiacos in Europa League. “Non mi diverto a metterlo in panchina, quando Cutrone era infortunato ero disperato perché è uno che cambia le partite con il suo entusiasmo e il suo dinamismo – ha notato Gattuso -. Non saprei dire se renda meglio giocando dall’inizio o entrando a gara in corso. Ma sappiamo che nei 20 minuti finali tante squadre tendono a subire gol e Cutrone è uno che con la sua veemenza entra subito in gara”. Di sicuro l’allenatore è convinto che sia positiva l’influenza di Gonzalo Higuain, come quella di Pepe Reina su Gianluigi Donnarumma.