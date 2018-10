(ANSA) – ROMA, 6 OTT – “Le spese che non si possono fare per il Reddito di Cittadinanza sono solo ed esclusivamente quelle per il gioco d’azzardo. È una piaga sociale che stiamo combattendo e abbiamo già reso illegale qualsiasi forma di pubblicità all’azzardo!”. E’ quanto precisa su Twitter e Facebook, il vicepremier e ministro M5S, Luigi Di Maio, precisando le sue parole sul divieto delle cosiddette “spese immorali”.