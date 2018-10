(ANSA) – ROMA, 06 OTT – “Io sono per le primarie aperte”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, intervistato da Maria Latella a SkyTg24. Alla domanda sull’interesse manifestato da Massimo D’Alema per la sua candidatura al congresso, Zingaretti ha risposto: “Io metto idee che riaggregano la sinistra, se queste idee conquistano io non posso che guardare all’ipotesi con favore. Io ho già detto che però il futuro ha bisogno di nuovo gruppo dirigente”.