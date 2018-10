(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Gabriele Gravina è ufficialmente in corsa per la presidenza della Figc. E’ stata depositata, presso la Figc, la candidatura e le firme dei delegati di Lega Pro e Dilettanti anche per le altre due componenti Aia e Aiac, che ne sostengono il programma. “Una nuova Federazione. Il calcio italiano di nuovo in gioco” è il titolo della piattaforma programmatica con cui Gravina si presenta per guidare via Allegri. “Essere presidente per me vuol dire prima di tutto essere un uomo di calcio. Per vincere la partita del nostro calcio abbiamo bisogno di un programma che sia ragionato, sentito e soprattutto condiviso” le parole di Gravina nella prefazione del programma, incentrato su fattori chiave per la competitività del calcio italiano e per ridefinire il ruolo centrale della Figc.