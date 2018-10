(ANSA) – MATERA, 6 OTT – Caduto – per cause in fase di accertamento – in un burrone, in una zona impervia alla periferia di Craco (Matera), un uomo è morto nel pomeriggio. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera con una squadra del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118 “Basilicata soccorso”.