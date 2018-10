(ANSA) – ROMA, 6 OTT – “Devo dire bravi ai ragazzi, hanno fatto una delle migliori partite finora. Era una gara difficile, ma l’abbiamo dominata dominata, concedendo quasi nulla all’Udinese e creando tanto”. Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria a Udine, l’ottava su otto partite di campionato. “Avevamo lavorato per far bene all’inizio, ma ora una sosta ci voleva”, ha aggiunto. “I ragazzi oggi hanno dimostrato grande personalità e maturità – ha detto ancora Allegri -. Stiamo perseguendo degli step di miglioramento, sappiamo dove serve. Dobbiamo avere meno fretta, fare passaggi piu veloci e usare tutto il campo, come si è visto oggi. Abbiamo grandi valori tecnici e la condizione fisica sta crescendo”.