(ANSA) – NEW YORK, 6 OTT – Decine di manifestanti sono stati arrestati davanti al Capitol Hill mentre protestavano contro la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Centinaia di persone stanno manifestando davanti al Congresso quando mancano ormai meno di due ore dal voto definitivo del Senato per il via libera al giudice. Manifestazioni sono in corso anche davanti alla Corte Suprema.