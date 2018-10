(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Boccata d’ossigeno per José Mourinho che per ora salva la panchina, dopo essere stato investito da una vera e propria bufera. Accade tutto nella sfida contro il Newcastle di Rafa Benitez, valida per l’8/a giornata della Premier League, con gli ospiti in vantaggio 2-0 dopo soli 10′, ma raggiunti e sorpassati in zona Cesarini dai ‘Red devils’, per un 3-2 finale vietato a chi soffre alle coronarie. Nell’Old Trafford apre le danze al 7′ Kenedy, su assist di Perez; il raddoppio arriva al 10′ grazie a Muto. Lo United va al riposo sullo 0-2, ma nel secondo tempo al 25′ Mata suona la carica, firmando l’1-2, e 6′ più tardi Martial realizza la rete del pareggio. Al 90′ arriva il gol di Alexis Sanchez, che cala il tris su passaggio di Young. Lo United adesso è ottavo in classifica, con 13 punti, a pari punti con il Watford, Mourinho per il momento resta in sella. Ma quanto durerà?