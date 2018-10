(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Banksy racconta la storia dietro la sua opera che si è autodistrutta dopo essere stata venduta all’asta da Sotheby’s a Londra per un milione di sterline, e lo fa con un video postato su Instagram. Il misterioso artista – qualcuno ha ipotizzato che l’acquirente della ‘Bambina con il palloncino’ fosse lui stesso – mostra nel filmato come anni fa installò “segretamente” un meccanismo come quello delle macchine che distruggono i documenti, “in caso finisse all’asta”, recita la didascalia che scorre sulle immagini, dove una figura incappucciata, lo stesso Banksy, piazza il meccanismo nella cornice del quadro. Le immagini della vendita – girate con un cellulare – mostrano poi come una sirena abbia suonato nel momento in cui il battitore dichiara venduto il quadro, e pochi istanti dopo la tela inizia a scorrere verso il basso, tagliuzzata in decine di striscette dal ‘trita-documenti’.