(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Clamoroso tonfo del Bayern Monaco campione di Germania. La squadra guidata da Niko Kovac è stata sconfitta in casa per 3-0 dal Borussia Moenchengladbach, chiudendo un poker di partite (compresa la Champions) senza successi. L’ultima affermazione dei bavaresi risale al 22 settembre, sul campo dello Schalke 04 (2-0); da allora solo sconfitte e pareggi. Il 25 settembre 1-1 in casa contro l’Augusta, il 28 settembre ko a Berlino (2-0) contro l’Hertha e oggi lo 0-3 casalingo contro il Borussia Moenchengladbach, firmato da Plea al 10′, Stindl al 16′ del primo tempo ed Hermann al 43′ della ripresa. Martedì scorso, invece, il Bayern era stato bloccato sull’1-1 dall’Ajax in casa, nella seconda sfida di Champions.