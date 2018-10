(ANSA) – EMPOLI, 6 OTT – La Roma ha battuto Empoli 2-0 (1-0) in un anticipo dell’ottava giornata del campionato di serie A. Un gol per tempo per i giallorossi, al 36′ pt con N’Zonzi e al 40′ st con Dzeko, ma i toscani di Andreazzoli hanno sprecato molte occasioni favorevoli per battere Olsen. Su tutte un rigore per fallo di mano di Under che Caputo ha sparato altissimo sulla traverso. La Roma sale a 14 punti, al terzo posto provvisorio, l’Empoli resta terz’ultimo con 5 punti.