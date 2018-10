(ANSA) – ROMA, 6 OTT – “Mi aspettavo di giocare dal 1′. L’esordio è un momento un po’ speciale per tutti. Sono felice per questa partita e sono molto contento, perché so quanto ho lavorato per arrivare a questo. Mi hanno aiutato un po’ tutti, perché siamo quasi una famiglia: tutti hanno speso una parola nei miei confronti, mi hanno dato consigli”. Così il giovane Luca Pellegrini, ai microfoni di Sky sport, parla dell’esordio in Serie A dall’inizio con la maglia della Roma, che ha vinto a Empoli. “L’infortunio? Sono stati periodi difficili per me, però ti aiutano molto, riescono a farti capire quanto sei veramente forte, soprattutto dentro, perché per me è soprattutto una cosa mentale. Credo di averli passati bene, superati con una certa tranquillità – aggiunge il difensore dei giallorossi -. Kolarov è un maestro, sto cercando di rubargli tutti i segreti del mestiere in ogni allenamento”. (ANSA).