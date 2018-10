(ANSA) – PECHINO, 7 OTT – Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha lasciato il Giappone ed è diretto verso Pyongyang dove incontrerà Kim Jong-un per trattare la denuclearizzazione e “per continuare il nostro lavoro e onorare gli impegni” del vertice del 12 giugno di Singapore tra il leader nordcoreano e il presidente Usa Donald Trump. Lo scrive lo stesso Pompeo su Twitter, a chiusura della sua prima tappa in Asia finalizzata a rafforzare il coordinamento con gli alleati Giappone e Corea del Sud per convincere il Nord a rinunciare alle ambizioni nucleari. Il segretario di Stato, alle prese con la quarta visita a Pyongyang, ha incontrato ieri il premier nipponico Shinzo Aze per rafforzare le comuni posizioni in vista del possibile secondo summit tra Kim e Trump. Il Giappone teme che l’approccio del tycoon col Nord possa mettere a rischio la relazione con gli Usa sulla sicurezza. “Era importante essere qui – ha detto Pompeo sul faccia a faccia con Abe -. Così ora abbiamo una visione unitaria e pienamente coordinata”.(ANSA).