(ANSA) – ROMA, 7 OTT – L’agenzia per la protezione civile di Haiti ha fatto sapere che, in seguito al terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito il Paese, diverse persone sono rimaste ferite, per lo più in maniera lieve, e alcune case sono andate distrutte. Non risultano vittime. Il terremoto si è verificato alle 2.11 italiane in mare a 12 miglia (19 km) a nord-ovest di Port-de-Paix, sulla costa settentrionale di Haiti. L’ipocentro à stato localizzato a 7,3 miglia (11,7 chilometri) di profondità. Distrutte alcune case a Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme e Turtle Island. Tra le strutture danneggiate, anche la chiesa Saint-Michel a Plaisance. Altri soccorritori hanno riportato il crollo di una parte di un ospedale. Il sisma è stato avvertito, seppur in maniera lieve, anche nella capitale, Port-au-Prince, e nella vicina Repubblica Dominicana. Haiti è particolarmente vulnerabile ai terremoti: nel 2010 una scossa di magnitudo 7,1 ha distrutto gran parte della capitale e ucciso circa 300.000 persone.(ANSA).