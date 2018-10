(ANSA) – ROMA, 7 OTT – “E’ stato uno show, un week end indimenticabile”. Non potrebbe dire altrimenti Lewis Hamilton, trionfatore del Gp del Giappone che lo porta ad un passo dall’ ennesimo titolo iridato. “E’ stato tutto fantastico, sono felicissimo – le sue parole a bordo pista appena sceso dalla macchina – Vincere qui, su quella che considero la pista più bella del mondo, è davvero bellissimo”, dice il britannico che però resta cauto quando gli si dice che ad Austin, il prossimo 21 ottobre, potrebbe chiudere il discorso iridato: “Un passo alla volta, non vogliamo cantare vittoria troppo presto, anche se non vedo l’ora di correre ad Austin. oggi c’è stato un bel gap tra me e Vettel ma non è finita, spero di fare bene ad Austin”, ha concluso l’iridato.