(ANSA) – BURIRAM (THAILANDIA), 7 OTT – ”Non è bello perdere all’ultima curva, ma sono contento comunque perchè questo circuito non era proprio a noi favorevole”. Non nasconde la sua amarezza Andrea Dovizioso per aver perso il Gp della Thailandia nelle ultime curve dopo aver condotto in testa tutta la gara. ”Penso – aggiunge il pilota italiano della Ducati – di aver fatto un buon passo in avanti abbiamo fatto un lavoro incredibile e continueremo a migliorare”.