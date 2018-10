(ANSA) – TORINO, 7 OTT – “Porre obiettivi intermedi è una delle cose a cui tengo di più”. Missione compiuta per la Juventus di Allegri, che raggiunge l’obiettivo posto dal tecnico, dieci vittorie in altrettante partite prima della pausa di ottobre, vincendo ieri per 2-0 alla ‘Dacia Arena’ di Udine: “Arriviamo a pieni punti alla seconda sosta – continua il tecnico nel consueto tweet post partita -, ora ricarichiamoci, che il riposo conta come il lavoro”. In queste due settimane alla Continassa il tecnico potrà contare sui calciatori non convocati nelle rispettive nazionali, tra i quali anche Cristiano Ronaldo, lasciato a casa dal ct portoghese Fernando Santos.