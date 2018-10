(ANSA) – BURIRAM (THAILANDIA), 6 OTT – Con il trionfo in Thailandia Marc Marquez è sempre più vicino alla conquista del settimo titolo Mondiale nelle due ruote (il quinto in MotoGp). A quattro gare dal termine della stagione, il pilota spagnolo della Honda sale ora a quota 271 punti con 77 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso secondo in classifica a 194 punti. Terzo Valentino Rossi a quota 172.