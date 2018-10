(ANSA) – ROMA, 7 OTT – “Un disastro”: senza tanti giri di parola, Sebastian Vettel ‘fotografa’ il suo Gp del Giappone, terminato anonimamente al sesto posto, con l’aggravante di aver ormai consegnato il titolo di F1 a Lewis Hamilton. Il contatto con Verstappen alla curva Spoon (al 9/o giro) è stato determinante: “Era il punto giusto per me, ci ho provato – ha raccontato il pilota tedesco a Sky Sport -, ho spinto al massimo ma lui non mi ha lasciato spazio. Siamo entrati in curva fianco a fianco, non potevamo farla insieme. Poi è stato un disastro, niente safety car, il sesto posto era il massimo che potevo fare”.