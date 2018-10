(ANSA) – ROMA, 7 OTT – Il successo per 3-2 di ieri al 95′ sul Newcastle, che vinceva 2-0 a Old Trafford, non allontana le nubi che si sono addensate negli ultimi tempi su José Mourinho. Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, la dirigenza del Manchester United avrebbe suggerito a Zinedine Zidane di non prendere in considerazione nessun’altra destinazione, nell’attesa di una decisione definitiva sul futuro dell’allenatore portoghese, ex ‘Special one’, che dunque è sempre in bilico.