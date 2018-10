(ANSA) – ROMA, 7 OTT – Il russo Daniil Medvedev ha vinto il titolo del Rakuten Japan Open tennis, che si è concluso oggi sui campi in cemento della capitale nipponica, battendo in finale l’idolo di casa Kei Nishikori in due set: 6-2, 6-4. Per Medvedev si tratta del terzo titolo stagionale su quattro finali disputate, dopo le vittorie a Sydney a gennaio e a Wiston-Samem ad agosto.