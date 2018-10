CATANIA (CN)- Molta paura e alcuni feriti in seguito a una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 avvertita in provincia di Catania, con epicentro vicino Santa Maria di Licodia. La scossa, d’accordo all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuta alle ore 2.34. L’ipocentro è stato misurato ad una profondità di 9 km. Il sisma, preceduto da altre scosse di magnitudo 2, è stato avvertito in tutta l’isola; in particolare nell’area orientale

Danni e feriti

Nessun ferito grave. All’Ospedale di Catania sono arrivate una quarantina di persone, alcune con ferite lievi e contusioni, la maggior parte per attacchi di panico.I danni alle strutture, per fortuna, sono stati pochi e lievi. In particolare, sono stati rilevati i crolli di alcuni cornicioni. Ad esempio, la chiesa di Santa Maria di Licodia e di Palazzo Ardizzone. Quest’ultima è stata per anni sede del municipio

Sono stati tanti i cittadini che hanno abbandonato le proprie case e hanno preferito dormire in strada o in auto.

L’appello del sindaco

Antonio Bonanno, Il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, ha scritto su Facebook che il sisma ha scioccato tutta la comunità ma ha anche invitato a non lasciarsi prendere dalla paura. Biancavilla èe stato uno dei comuni del catanese più colpiti

“Stiamo monitorando la situazione insieme alla Polizia, ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile” ha anche scritto Banano.