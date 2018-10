(ANSA) – ROMA, 7 OTT – Trentesimo titolo Wta in carriera per Caroline Wozniacki che ha vinto oggi il ‘China Open’ disputato sui campi in cemento di Pechino. In finale la 28enne danese, n.2 del ranking, ha sconfitto per 6-3 6-3 la lettone Anastasija Sevastova. Per la Wozniacki è il terzo successo stagionale che l’ha vista vincere a Melbourne (Slam) e Eastbourne.