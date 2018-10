(ANSA) – ROMA, 7 OTT – Dopo avere assistito il ct del Belgio, Roberto Martinez, agli ultimi Mondiali in Russia e avere rifiutato la panchina del Bordeaux l’estate scorsa, Thierry Henry sembra pronto per una nuova avventura da allenatore. L’ex attaccante dell’Arsenal e della Nazionale francese campione del mondo 1998 e d’Europa 2000, come riporta il Sunday Telegraph, è in pole per sedere sulla panchina dell’Aston Villa. La squadra di Birmingham, che nel 1982 vinse pure la Coppa dei Campioni, attualmente milita in Championship, la Serie B inglese, ed è allenata da Steve Bruce. I ‘Villans’ navigano in maniera abbastanza anonima a metà classifica, ben lontani dalla zona Playoff.