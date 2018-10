(ANSA) – ROMA, 07 OTT – “Questa tragedia è un momento di estremo dolore per il Comune. Ma il Comune si è già mosso con un regolamento. Abbiamo deciso, ascoltando i proprietari dei bus turistici, di iniziare a gennaio 2019. Eravamo pronti con il regolamento ma loro avevano già venduto i pacchetti e se avessimo imposto l’inizio, non solo avrebbero fatto ricorso ma avrebbero chiesto il risarcimento danni. E invece noi abbiamo bisogno che questo regolamento venga applicato come una lama, senza essere bloccato”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in merito all’incidente di ieri in pieno centro.